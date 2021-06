Schwarzwalduhren-Sammler aus Baden-Baden stellt im Waldhotel Forellenhof aus

Was macht eine Schwarzwalduhr aus? Für Norbert Neugebauer sind es nicht die Kuckucksuhren, die ihn faszinieren, vielmehr sammelt er ursprüngliche Lackschilduhren. Sie haben oft ein einfaches Uhrwerk und sind einfach zu reparieren.

Die Liebe zur Schwarzwalduhr hat es Norbert Neugebauer angetan. Doch es ist nicht die von vielen als typisch für den Schwarzwald angesehene Kuckucksuhr, die ihn fasziniert. Vielmehr sammelt der Orthopäde, der bis zum Eintritt in den Ruhestand eine Praxis in Baden-Baden hatte, die ersten Holzuhren oder Lackschilduhren, die von findigen Bauern produziert und in alle Welt vertrieben wurden.

Die Uhren sind an ihrem für sie bezeichnenden flachen Schild aus Holz zu erkennen, das meist in einem Cremegelb-Ton gehalten und oft mit Motiven verziert war.

Diese Zeitmesser findet der Sammler auf Dachböden, in Kellern, auf Flohmärkten, bei Ausstellungen oder in Antiquitätengeschäften. Meist sind sie in desolatem Zustand, die Uhrwerke laufen nicht mehr oder es fehlen Teile und das Ganze braucht eine Rundumerneuerung. Norbert Neugebauer macht sich dann daran, mit viel Liebe zum Detail die Uhr wieder zum Laufen zu bringen und ansehnlich zu machen.