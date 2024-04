Antrag der Grünen-Fraktion

Kur- und Gemeindezentrum Ebersteinburg erhält keinen weiteren Vereinsraum

In den nächsten Jahren stehen für das Kur- und Gemeindezentrum in dem Baden-Badener Ortsteil Sanierungsarbeiten an. Damit bleibt der Wunsch kultureller Vereine nach einem weiteren Vereinsraum in dem Gebäude erst einmal unerfüllt.