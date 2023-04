Fotosession mit Auto-Rarität

Ein Wanderer erinnert an Baden-Baden als Treffpunkt für Motorsport-Freunde

Edle Autos sind in Baden-Baden keine Seltenheit. Das Wanderer W22 Stromliniencoupé ist dagegen eine Rarität und der Hingucker in der City. Der Oldtimer erinnert an glanzvolle Zeiten der Bäderstadt als Motorsport-Hochburg.