Der Krankenstand ist hoch

Die Omikron-Welle erfasst zunehmend das Personal des Klinikums Mittelbaden

Viele Beschäftigte in den Krankenhäusern und Pflegeheimen des Klinikums Mittelbaden sind infiziert oder in Quarantäne. Die Lage ist angespannt. Was bedeutet das für Patienten und Bewohner?