Einzelhandel in Baden-Baden

Modefirma Orsay schließt Filiale in der Baden-Badener Fußgängerzone

Leerstände sind in einer Touristenstadt wie Baden-Baden nicht gut fürs Image. In der Fußgängerzone schließt die Modefirma Orsay ihre Filiale. Die Corona-Pandemie hinterlässt auch in der Einkaufsmeile in Baden-Baden Spuren