Neuer Kinofilm von Caroline Link

Prominenter Gast: Oscar-Preisträgerin ist Gast der Televisionale in Baden-Baden

Eine der erfolgreichsten Regisseurinnen in Deutschland ist gerade in Baden-Baden. Derzeit arbeitet sie auch am Drehbuch für einen Kinofilm. Ihre Serie „Safe“ ist im Wettbewerb der Televisionale.