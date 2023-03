Missglückte Umleitung

Passagiere müssen stundenlang warten: Zwei ICE-Züge rauschen an Baden-Baden vorbei

Ein kurzes Rauschen, ein Windstoß – und schon ist der ICE 206 am Bahnhof Baden-Baden vorbei. Eigentlich hätte er dort am Dienstagmorgen stoppen müssen. Selbst das Bahnpersonal weiß erst nicht, was los ist.