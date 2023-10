Mit einer Kreditkarte, die nicht auf seinen Namen ausgestellt war, hat die Polizei in Baden-Baden am Dienstag einen Jugendlichen erwischt.

Bei einer Jugendschutzkontrolle am Dienstagabend in der Hirschstraße in Baden-Baden haben Polizisten bei einem 14-Jährigen eine Kreditkarte aufgefunden, die nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Die Polizei teilte mit, dass derzeit noch unklar ist, woher die Karte stammt.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Jugendlichen

Die Kreditkarte stellte die Polizei sicher. Gegen den Jugendlichen läuft nun ein Ermittlungsverfahren.