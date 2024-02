Zwei Jugendliche verprügeln 36-Jährigen in Neuried-Altenheim

Zwei Jugendliche haben einen 36-Jährigen bei einer Bar in Neuried-Altenheim in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verprügelt. Sie flüchteten im Anschluss.

Am Mittwoch haben zwei Jugendliche kurz nach Mitternacht einen 36-jährigen Mann in der Kehler Straße in Neuried-Altenheim in der Nähe einer Bar zusammengeschlagen. Die Polizei teilte mit, dass der alkoholisierte 36-Jährige sich dabei leicht verletzte.

Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus

Er kam zur Behandlung seiner Blessuren mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik. Die unbekannten Angreifer flohen laut Zeugenaussagen in Begleitung einer weiblichen Jugendlichen in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu dem Vorfall unter (07 81) 21 22 00 zu melden.