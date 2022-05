Man kann den Streaming-Diensten manches vorwerfen. Aber was sie vorangebracht haben, ist die Diskussion darüber, wie im Film Geschichten erzählt werden. Da ist eine enorme Dynamik entstanden. Der Wettbewerb um gute Geschichten und der Erfolg mit guten, auch durchaus mit anspruchsvollen Geschichten, hat viel Bewegung in die Szene gebracht, auch in Deutschland. Wir haben darauf reagiert, indem wir in der Förderung jetzt bereits im frühen Stadium, beim Entwerfen von Geschichten ansetzen. Dadurch schaffen wir die Möglichkeit, die Filmerzählung auf hohem Niveau zu entwickeln. Das haben auch die öffentlich-rechtlichen Sender erkannt.

„Babylon Berlin“ ist ein Musterbeispiel dafür, das gezeigt hat, dass es sich lohnt, in eine Serie anders zu investieren – sowohl was die Finanzen angeht, als auch was die Ausstattung und die Schauspielerinnen und Schauspieler angeht. Wenn man mehr investiert, kommt am Ende auch das Publikum zurück und dankt es.