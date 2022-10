Die weiteren Sanierungsarbeiten an der B500 zwischen Iffezheim und A5 werden unter Vollsperrung erledigt. Ab 20 Uhr am Dienstag ist für Autofahrer in beide Richtungen kein Durchkommen mehr.

Grund für die Vollsperrung ist, dass sich seit Beginn der Baumaßnahme wegen der geringen Restfahrbahnbreite die Unfälle auf der B500 in Fahrtrichtung Iffezheim gehäuft haben. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, seien die Leitplanken im Baustellenbereich mehrfach und über eine nicht unerhebliche Länge hinweg eingedrückt worden.

Lastwagen sind steckengeblieben

„Des Weiteren wurde auch das Bankett an mehreren Stellen überfahren. Da dieses nicht tragfähig ist, sind dadurch entsprechende Vertiefungen entstanden, in denen nachfolgende LKWs steckengeblieben sind“, heißt es weiter.

Dadurch erhöhe sich das Unfallrisiko weiter. Auch die Sicherheit der Arbeiter auf der Baustelle sei dadurch nicht mehr gewährleistet.

Die Vollsperrung des Abschnitts war ursprünglich nur für eine Woche, nämlich in der Zeit von 26. Oktober bis 5. November vorgesehen. In dieser Zeit wird die neue Fahrbahndecke aufgebracht.

Um die Stabilität der neuen Schicht zu erhöhen, sollen dabei beide Fahrspuren gleichzeitig bearbeitet werden. Nun ist der Beginn der Vollsperrung aber auf heute Abend vorgezogen worden. Sie wird also gut zwei Wochen dauern.

Autofahrer werden über Landstraßen umgeleitet

In dieser Zeit werden die Autos in beiden Fahrtrichtungen über Landstraßen bei Iffezheim, Sandweier und Oos-West umgeleitet. Der Abschnitt der B 500 ist mit mehr als 23.000 Kraftfahrzeugen pro Tag, darunter sind rund 4.000 Lastwagen, einer der am stärksten belasteten Straßenabschnitte in der Region.