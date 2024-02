Schauspieler Benno Fürmann stellt in Baden-Baden Fragen, die verbinden

Benno Fürmann – man kennt ihn als Schauspieler. Auf der Leinwand und im Fernsehen ist er alles andere als auf eine immer gleiche Rolle festgelegt.

Die Bandbreite seines reichen Schaffens reicht vom Bergsteiger-Drama „Nordwand“ bis zu seiner Rolle als Gute-Nacht-Geschichten-Erzähler im „Sandmännchen“. Nun gibt es auch ein Buch von ihm. Es heißt „Unter Bäumen“ – am 29. Februar präsentiert er es bei einer Lesung im Casino Baden-Baden.

Lesung mit Benno Fürmann Karten gibt es für 23 Euro (im Vorverkauf) und 25 Euro (an der Abendkasse). Vorverkauf an der Casino-Rezeption täglich ab 15 Uhr, bei der Thalia Buchhandlung Baden-Baden, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.reserviX.de sowie über den Casino-Online-Shop unter shop.casino-baden-baden.de. Es gelten die Einlassbedingungen der Spielbank Baden-Baden – es gilt also das Mindestalter von 21 Jahren und ein Dresscode mit Jackett für Herren.

„Unter Bäumen“? Das ist ein Titel, der unerwartet daherkommt, wenn ein Schauspieler eine Autobiografie schreibt. In diesem Segment ist das Buch jedenfalls in den meisten Buchhandlungen und Bibliotheken zu finden. „Die Natur, mein Leben und der ganze Rest“ macht der Untertitel neugierig. Was will mir ausgerechnet Benno Fürmann über die Natur erzählen? Und was ist mit dem „ganzen Rest“ gemeint?

Engagement bei der UNO-Flüchtlingshilfe

Schon hat man das Buch in der Hand. Das Titelbild zeigt den Autor. Die Hände locker in den Hosentaschen steht er irgendwo am Waldrand und scheint eine Einladung auszusprechen.

Wer das Buch aufblättert, den nimmt der Weltenbummler, der bei der UNO-Flüchtlingshilfe und bei Amnesty International engagiert ist, mit auf eine spannende und bewegende Reise quer durch sein Leben und an viele Ziele. Eine Reise, deren Grundmotiv immer auch die Natur ist.

„In dem Buch erzähle ich von meiner Verbindung zur Natur, von meiner Liebe zur Natur und von meiner Sehnsucht nach Verbindung“, sagt Benno Fürmann selbst über seine Veröffentlichung, die mehr ist als eine Autobiografie. Es sind Bäume und es ist die möglichst unberührte Natur, die ihm Kraft geben, auch und gerade in schwierigen Phasen seines Lebens. „Unter Bäumen“ thematisiert genau das.

Ich glaube, dass uns diese Fragen miteinander verbinden. Benno Fürmann

Schauspieler und Buchautor

Benno Fürmann stellt sich (und den Lesern) dabei Fragen, die derzeit viele bewegen: Was bedeutet anständiges Verhalten im Hier und Jetzt? Wie schafft man es, auf sich, auf andere und auf die Natur achtzugeben und zugleich lustvoll durch sein Leben zu gehen? Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt, aber bei denen es schon guttut, wenn man sie sich stellt.

„Ich glaube, wir alle haben mehr Fragen als Antworten momentan. Diese Fragen werfe ich in meinem Buch auf, weil ich glaube, dass uns diese Fragen miteinander verbinden“, meint er.

Mit Benno Fürmann direkt Verbindung aufzunehmen, das geht am Donnerstag, 29. Februar. Da ist der 52-Jährige im Baden-Badener Casino zu Gast. Er liest aus seinem Buch, erzählt, was ihn bewegt und freut sich auf Fragen und Gespräche. Einlass ist ab 19.30 Uhr.