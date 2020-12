Anfang des Jahres läuft für Luke Winter noch alles nach Plan. 2020 stehen für den 17-Jährigen die Abiturprüfungen an, deswegen lernt er viel für die Schule und in den Ferien fliegt er mit seiner Familie nach Mallorca. „Das war alles nicht so aufregend, die Schule war in vollem Gange“, erklärt Winter.

Ein großes Abenteuer plant er hingegen für seine Zeit nach dem Abi. „Ich wollte drei bis vier Wochen nach Amerika in ein Golf-Camp“, betont der Schüler.