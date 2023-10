Saison startet am 17. November

Setzt die Eisarena in Baden-Baden weiter auf Kunst-Eis?

Die Eisarena auf dem Augustaplatz geht am 17. November in ihre 17. Saison. Es gibt einige Neuerungen. Was Schlittschuhläufer brennend interessiert, ist eine zentrale Frage: Kommt erneut Kunst-Eis zum Einsatz?