Viele Geranien: Das Fachgebiet Park und Garten stellt in allen Stadtteilen Pflanzen zur Verfügung. In diesem Jahr sind es insgesamt 3.900 Stück, wobei es sich mit Ausnahme des Silberregens für die Eberbachgemeinde ausschließlich um Geranien handelt. Am Mittwoch hat auch die Interessengemeinschaft Ooser Vereine Blumenkästen an zehn Brücken in Baden-Oos bepflanzt und zum 12. Mai die Vereine in Lichtental und Geroldsau. Die Bepflanzung der Blumenkästen sowie deren Pflege wird in der Regel von Ehrenamtlichen übernommen, die oft in der Nähe von Brücken oder entlang der Bäche wohnen.

Einsatz im Rebland: Die meisten Blumenkästen finden sich im Rebland. Hier hat die zuständige Kolonne des Gartenamtes in diesem Jahr in über 300 Kästen in den Ortsteilen Varnhalt, Steinbach und Neuweier mehr als 1.700 Geranien eingesetzt. Die Versorgung mit Wasser und die Pflege übernehmen auch hier nach einer jahrzehntelangen Tradition, Freiwillige, genau wie für den Blumenschmuck an der Brunnenlinde in Ebersteinburg. up