So verfolgen Handballer aus Baden-Baden und Sinzheim die EM

„Diese Begeisterung für den Handballsport ist fantastisch. Deutschland ist eine Handballnation und Mittelbaden eine Handballregion.“

Die Einschätzung von Arnold Manz von der Spielgemeinschaft Kappelwindeck-Steinbach hat sich angesichts des Zuschauer-Weltrekords beim Eröffnungsspiel der Handball-Europameisterschaft in Düsseldorf bestätigt. Mehr als 53.000 Zuschauer haben dort den deutschen Sieg gegen die Schweiz mitverfolgt.

„Das war ein Schlüsselspiel“, sagt der sportliche Leiter der ersten Damenmannschaft der Spielgemeinschaft Kappelwindeck-Steinbach, die in der dritten Liga Handball spielt.

„Die Schweizer haben sich aber unter Wert verkauft. Ich schätze sie stärker ein.“ Auch diese Annahme hat sich mittlerweile bestätigt. Die Schweiz legte ein Unentschieden gegen Favorit Frankreich nach.

Handballerinnen aus Kappelwindeck-Steinbach schauen Spiele in Mannheim

Arnold Manz war nicht dabei in Düsseldorf. Er hat die Begegnung lieber zu Hause am Fernseher mitverfolgt. Und wie sieht es mit seinen Handballspielerinnen aus?

In kleineren Gruppen seien sie in die SAP-Arena nach Mannheim gefahren, die Spielstätte der Rhein-Neckar Löwen, wo die Vorrundenspiele der Gruppen B und E ausgetragen werden. Die deutsche Mannschaft spielt in Gruppe A in Berlin.

Im Vereinsheim in Kappelwindeck gibt es die Möglichkeit, die Spiele gemeinsam zu verfolgen. „Wenn die Deutschen in der Hauptrunde erfolgreich sind, überlegen wir uns auch in Steinbach die Übertragungen gemeinsam anzuschauen“, so Manz, der am Sonntag und Montag mit Vereinskollegen nach Mannheim reiste.

Dort war auch Christian Reinschmidt zugegen. „In der Gaststätte unserer Sportschule werden alle Spiele übertragen und von den Lehrgangsteilnehmern intensiv verfolgt“, erklärt der Leiter der Sportschule Steinbach.

Beim TV Sandweier mit der Herren-Oberligamannschaft und der Spielgemeinschaft Baden-Baden/Sandweier im Bereich des Frauenhandballs und der Jugend stehen im Moment auch die Reisen zu den Vorrunden-Spielen an.

Handball-Abteilungsleiter fährt zum Auftakt nach Düsseldorf

Während die Vorsitzende Karin Fierhauser-Merkel und ihr Mann Daniel Merkel die ersten Begegnungen in Mannheim verfolgt haben, war der stellvertretende Vorsitzende Kurt Hochstuhl mitsamt Familie, darunter auch Handball-Abteilungsleiter Fabian Hochstuhl, beim begeisternden Auftakt in Düsseldorf dabei.

„In Mannheim haben wir auch Trainer Sandro Catak, einige Mannschaftspieler und Eltern mit Handballkindern getroffen“, sagt Karin Fierhauser-Merkel. Bisher ist kein gemeinsames EM-Event geplant, sollte es aber die deutsche Mannschaft ins Halbfinale schaffen, würde sich ein Termin-Konflikt ergeben.

Am 26. Januar steht gleichzeitig das Spiel gegen den südbadischen Rivalen aus Willstätt in der Sandweierer Rheintalhalle an. „Wir müssen uns überlegen, wie wir vorgehen, wenn es wirklich so weit kommt“, erklärt die Vorsitzende.

Den deutschen Sieg gegen die Schweiz haben auch Spieler und Spielerinnen des BSV Phönix Sinzheim vor Ort miterlebt. „Je nachdem, wie weit die deutsche Mannschaft kommt, wollen wir für die Jugend und die Senioren in der Sporthalle ein gemeinsames Handball-Erlebnis mit Übertragung der Spiele organisieren“, erklärt Jugendleiterin Nina Bossert, die auch für die Jugend-Handball-Akademie (JHA) Baden mit den Vereinen Sinzheim, Ottersweier und Großweier verantwortlich zeichnet.

Verein und Schule gewinnen Eintrittkarten für die SAP-Arena

Was sie besonders freut, ist das Losglück, das sowohl dem Verein als auch der kooperierenden Grundschule Lauf Eintrittskarten in die SAP-Arena verschafft hat. „Beim Südbadischen Handballverband können sich Vereine bewerben, die sich am Grundschulaktionstag beteiligt haben oder inklusiven Handball anbieten. Da bei uns beides der Fall ist, hatten wir gute Aussichten und haben dann tatsächlich 30 Tickets erhalten“, so Nina Bossert.

Zusätzlich hätten die Laufer Kinder zehn Karten bekommen. Die Tickets wurden verteilt an Trainer und Helferinnen beim Handballcamp und Grundschultag sowie an einige Feuervögel.

Die Feuervögel sind Spielerinnen und Spieler der inklusiven Mannschaft, die in der Oberliga in der Spielrunde Special Olympics erfolgreich gegen Mannschaften aus Wiesloch und Durlach antreten.

Mannschaftsverantwortlicher Matthias Karcher war mit einigen Sportkollegen beim großen Auftaktspiel in Düsseldorf am vergangenen Mittwoch dabei und ist dann direkt nach Mannheim gereist, wo er auf die Sinzheimer Gruppe traf. „Meine Feuervögel haben sich sehr gefreut, dass sie in Mannheim dabei sein konnten“, blickt er auf das große Sport-Erlebnis.