Einem der Vorzeigeformate des Südwestrundfunks in Baden-Baden droht das Aus. Der Sender will die Ratgeber-Sendung „ARD-Buffet“ einstellen, wenn geplante Veränderungen beim Mittagsmagazin von ARD und ZDF greifen,.

Anstehende Änderungen beim Mittagsmagazin von ARD und ZDF schlagen auch auf den Produktionsstandort des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden durch. Eine geplante Ausweitung des Mittagsmagazins auf zwei Stunden würde das im Studio in der Bäderstadt produzierte „ARD-Buffet“ auf einen neuen, aber weniger attraktiven Sendeplatz verdrängen.

Sollten die Pläne umgesetzt werden, will der SWR das „ARD-Buffet“ voraussichtlich zum Jahresende 2024 einstellen. Das kündigte der SWR-Programmdirektor Information, Clemens Bratzler, in einer internen Mitteilung des Senders an die Belegschaft an. Der Redaktion liegt der Wortlaut vor.

Die Ausführungen von Bratzler haben am Standort Baden-Baden unter den Mitarbeitern der Sendung helle Aufregung ausgelöst. Sie sorgen sich um ihre Jobs bei einem der größten Arbeitgeber der Stadt.

Eigentlich wollte der Südwestrundfunk in Baden-Baden in diesem Jahr eine entscheidende Weichenstellung für die Zukunft feiern: Die Inbetriebnahme des neuen Medienzentrums. Doch die Kosten für den Prestigebau haben sich offensichtlich beträchtlich nach oben entwickelt.

Inbetriebnahme des SWR-Medienzentrums in Baden-Baden verzögert sich

Auch der Startschuss für die Inbetriebnahme der Immobilie ist noch nicht in Sicht, zumindest wird er noch nicht kommuniziert. Jetzt wird die Lage auch noch von Sparplänen bei einem der Vorzeige-Formate des Senders geprägt.

Betroffen ist die Ratgebersendung „ARD-Buffet“. Die will der SWR aufgeben, wenn das von ARD und ZDF im wöchentlichen Wechsel produzierte Mittagsmagazin seine Sendezeit von 12.15 auf 14 Uhr ausweitet. Bislang läuft das Magazin ab 13 Uhr. Zuvor wird derzeit ab 12.15 Uhr bis 13 Uhr das in Baden-Baden live produzierte „ARD-Buffet“ ausgestrahlt.

Hinweise, dass der ARD-Anteil am Mittagsmagazin künftig auch aus Baden-Baden kommen könnte, entpuppten sich als Falschmeldung. Die Sendung, bislang in Regie des RBB in Berlin, soll künftig vielmehr vom MDR kommen, vermutlich aus Leipzig. Damit verbunden ist die Option, die Sendezeit auszuweiten.

„Die ARD-Intendantinnen und -Intendanten und die ARD-Programmdirektorin begrüßen und unterstützen das MDR-Angebot“, heißt es in einer Mitteilung der SWR-Unternehmenskommunikation in Stuttgart auf Anfrage dieser Redaktion. Dann würde das „ARD-Buffet“ bis Ende des Jahres 2024 auf dem Sendeplatz um 11 Uhr laufen - und danach gestrichen.

Die von dieser möglichen Entwicklung betroffenen Kolleginnen und Kollegen seien bereits informiert worden, heißt es. Weitergehende Fragen könnten aber erst beantwortet werden, wenn „es zu einer Einigung über die Zukunft des Mittagsprogramms in ARD und ZDF gekommen ist“.