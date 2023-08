Rund 400 Zugreisende stranden am Bahnhof in Baden-Baden

Wegen eines kaputten Rauchmelders mussten am Donnerstag in Baden-Baden Hunderte Fahrgäste einen Zug in Richtung Zürich verlassen.

Wegen eines technischen Defekts am Rauchmelder konnte ein Intercity am Donnerstagmorgen in Baden-Baden nicht weiterfahren.

Wie die Polizei mitteilte, war der Zug von Amsterdam nach Zürich unterwegs. Da das technische Problem nicht behoben werden konnte, mussten knapp 400 Personen den Zug verlassen.

Bundespolizei und Feierwehr Baden-Baden im Einsatz

Die Reisenden mussten später in einen nachfolgenden ICE in Richtung Zürich umsteigen. Neben der Bundespolizei war außerdem die Feuerwehr Baden-Baden vor Ort. Die Einsatzkräfte machten den Defekt an der Brandanlage als Ursache ausfindig.