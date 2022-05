Tötungsdelikt in Baden-Baden: Frau soll ihren Ehemann erstochen haben

In Baden-Baden soll eine Frau am Sonntag ihren Mann erstochen haben. Sie wurden wegen Mordes verhaftet. Der Sohn hatte die Polizei informiert.

In Baden-Baden soll eine Frau am Sonntagabend ihren Mann erstochen haben. Gegen sie wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, wie Staatsanwaltschaft Baden-Baden und Polizeipräsidium Offenburg am Dienstag mitteilten.

Demnach hatte am Sonntagabend der erwachsene Sohn der Familie die Polizei verständigt. Ihm zufolge habe seine Mutter seinen Vater mit einem Messer in den Rücken gestochen.

Polizei und Rettungsdienst eilten daraufhin zu der Wohnung in der Innenstadt. Dort konnte der 56-Jährige nicht mehr wiederbelebt werden. Seine 54 Jahre alte Frau wurde vorläufig festgenommen. Am Montag erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Baden-Baden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Mordes gegen sie.

Das Motiv für die Tat und die genauen Umstände sind nach offiziellen Angaben noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 10.22 Uhr]