Stadt möchte Energie sparen

Warum Trauerfeiern in Baden-Baden nur noch an wenigen Tagen möglich sind

Wer in Baden-Baden Verstorbene bestatten möchte, muss eventuell länger warten. Grund: Die Stadt heizt die Trauerhallen nicht mehr so oft. Was kommt auf Angehörige, Seelsorger und Bestattungsinstitute zu?