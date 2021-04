Die jahrelang genutzte Abkürzung an der Murgstraßen-Brücke zum Aldi-Markt in der Schwarzwaldstraße wurde von vielen Kunden gefährlich unterschätzt. Nun gibt es eine neue, sicherere Treppe. Doch nutzen die Anwohner diese Alternative?

Wer im Aldi-Markt in der Schwarzwaldstraße einkaufen möchte und sich zu Fuß auf den Weg macht, der stand bis vor Kurzem vor einer lästigen Entscheidung. Geht man lieber den offiziellen Weg entlang der Murgstraße bis zur Gabelung an der Schwarzwaldstraße und nimmt damit den beschwerlichen Umweg in Kauf? Oder entscheidet man sich für die verbotene Diensttreppe entlang der Brücke und riskiert dabei möglicherweise einen Stolperunfall?

Für einige Kunden, darunter auch Ältere oder mit Einkaufstüten schwer Bepackte, lautete die Antwort in den meisten Fällen „Diensttreppe“. Stadtrat Werner Schmoll bemerkte dieses waghalsige Unterfangen vor dem Aldi-Areal. In den vergangenen Monaten setzte sich der SPD-Kommunalpolitiker deshalb für eine Alternative zu dem gefährlichen Fußweg ein.

Seit Ende Februar ist die neue Treppe, die von Anwohnern auch „Aldi-Treppe“ genannt wird, an der Brücke der Murgstraße freigegeben. So sollen Kunden, die aus der Richtung Briegelackerstraße kommen, den Discount-Markt sicher und legal erreichen können.