Unfall in Baden-Baden: Unstimmigkeiten zwischen zwei Autofahrern

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend auf der B 500 bei Baden-Baden ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es kurz nach 18 Uhr in Fahrtrichtung stadteinwärts Baden-Baden zu Unstimmigkeiten aufgrund der jeweiligen Fahrweisen zwischen einer 21 Jahre alten Autofahrerin und einem 67-jährigen Autofahrer gekommen sein, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Konflikt endete darin, dass die vor dem 67-Jährigen fahrende 21-Jährige ihren Wagen plötzlich und grundlos abgebremst haben soll. In der Folge krachte der Mann in das Heck des Autos. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.