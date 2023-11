Am 16. Dezember ist Schluss

Unverpackt-Laden schließt: „Baden-Baden ist noch nicht so weit“

Eineinhalb Jahre hat er ums Überleben gekämpft. Am 16. Dezember ist Schluss. Der Unverpackt-Laden am Brahmsplatz in Baden-Baden-Lichtental schließt seine Pforten. Am Freitag wird die „Henkersmahlzeit“ serviert.