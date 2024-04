Wanderer auf dem Eulenweg in Baden-Baden werden jetzt sicher geleitet

Zum Start in den Mai ist der Eulenweg rund um den Baden-Badener Stadtteil Oberbeuern endlich komplett ausgeschildert. Dieses Jahr gibt es dort auch wieder einen Wandertag.

Gute Nachrichten für Wanderer, die sich im Wonnemonat Mai auf den Eulenweg rund um den Baden-Badener Stadtteil Oberbeuern machen wollen: Die offizielle Beschilderung ist jetzt angebracht. Die Orientierungsprobleme der vergangenen Monate auf dem Wanderweg dürften damit der Vergangenheit angehören.

Die Orientierung dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Claudius Ullrich

Vorsitzender der Bürgervereinigung Oberbeuern

„Ich bin froh, dass in der vergangenen Woche die Schilder angebracht wurden“, sagt Claudius Ullrich. Er ist Vorsitzender der Bürgervereinigung Oberbeuern und hat den Wanderweg im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinen Mitstreitern initiiert.

Die Runde war im Herbst 2023 mit einer provisorischen Beschilderung an den Start gegangen. Im Januar hatten sich Leser an die Redaktion gewandt, die auf dem Rundweg in die Irre gegangen waren. Sie hatten bemängelt, dass die festen Markierungen bisher nicht angebracht waren. „Die Orientierung dürfte jetzt kein Problem mehr sein“, sagt Claudius Ullrich.

+9 +7

Und die Oberbeuerner haben noch weitere Pläne mit dem Rundwanderweg: „Am 22. September wird es wieder einen großen Wandertag geben“, kündigt der Vorsitzende an.

„Bis dahin werden auch die in die Jahre gekommenen Bänke entlang des Wanderweges ausgetauscht sein.“ Die Zusammenarbeit mit dem Baden-Badener Forstamt sei gut, lobt Claudius Ullrich.

Rundweg hat 7,9 Kilometer und 279 Höhenmeter

Die neuen, offiziellen Eulenweg-Schilder zeigen einen gelben Ring mit der Beschriftung „Eulenweg“ darin. Dazu ist als Symbol eine Eule abgebildet. Der Weg heißt so, weil es in der Gegend rund um Oberbeuern viele Steinkäuze gibt. Langfristig ist geplant, dass auf der Route auch Informationen über das Tier gegeben werden.

Der Eulenweg (7,9 Kilometer, 279 Höhenmeter) ist eine Tagestour mit einsamen Abschnitten, vielen Rastplätzen und spektakulären Panorama-Aussichten rund um Oberbeuern. Ideal ist es, beim Bürgerhaus in Oberbeuern zu starten und die Strecke im Uhrzeigersinn in Richtung Bußackerhütte zu laufen. Dann sind die Aufstiege kurz und knackig, die Abstiege sanft.

Die Anfahrt mit dem Bus ist mit der Linie 201 zur Haltestelle „Sauersbosch“ möglich. Autofahrer beginnen die Tour besser an der Bußackerhütte oder bei der Fischkultur. Dort gibt es jeweils genügend Parkplätze.