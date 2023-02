Warnstreik im öffentlichen Dienst trifft am Dienstag Baden-Baden und Rastatt

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst wird am kommenden Dienstag, 28. Februar, die Menschen in Baden-Baden und Rastatt treffen. Was wir bislang über die Auswirkungen wissen.

Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen weitet die Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg ihre Warnstreiks aus. „Den Auftakt machen Anfang nächster Woche Beschäftigte in Pforzheim, Baden-Baden und Rastatt, in den Landkreisen Rems-Murr und Böblingen, in Rottenburg und Tübingen, sowie den Kliniken in Ehingen und Blaubeuren“, teilte Verdi nach bundesweiten Verhandlungen mit.

In Mittelbaden trifft das vor allem Schüler und Pendler, die auf den Bus angewiesen sind.

Nach BNN-Informationen werden am Dienstag fast sämtliche Buslinien in Baden-Baden und Rastatt bestreikt. In Baden-Baden verkehren lediglich die Linien 203, 285 und die Fahrten der Linie 201E. Die Regionalbuslinien 244, X44, X45, 262 und 292 sind vom Streik nicht betroffen. Auch das Anruflinientaxi verkehrt zu den gewohnten Zeiten. In der Kurstadt sind neben dem Busverkehr auch die Merkurbergbahn sowie die Kundenzentren der Stadtwerke Baden-Baden betroffen. Ausfälle sind auch im Umland bei den von den Baden-Badener Verkehrsbetrieben bedienten Linien zu erwarten.

Aufgerufen zum Streik sind in Baden-Baden und Rastatt alle städtischen Bediensteten: Versorgungsbetriebe, Stadtwerke, städtische Dienststellen sowie Verkehrsbetriebe. Auch das Klinikum Mittelbaden ist nach BNN-Informationen betroffen.

Kaum Auswirkungen soll der Streik laut städtischer Pressestelle in Bühl sowie auch in Gaggenau haben. In Bühl verkehrt lediglich die Buslinie 261 durch Weitenung nicht.

Dieser Beitrag wird aktualisiert (Stand: 12.30 Uhr)