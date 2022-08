Handelsriese zieht die Reißleine

Warum Amazon kein Interesse mehr an einem Verteilzentrum in Baden-Baden-Haueneberstein hat

Amazon will nicht mehr: Der Internet-Handelsriese hat in einem Schreiben an die Baden-Badener Verwaltung deutlich gemacht, dass er kein Interesse mehr daran hat, in Haueneberstein ein Logistikzentrum zu betreiben. Der Grund: Bis zu einer möglichen Realisierung des Bauvorhabens würde es viel zu lange dauern.