Mehr als 150 Stücke

Warum das Glockenspiel in der Baden-Badener Fußgängerzone verstummt ist

Es ist ein Hingucker und Hinhörer – jedenfalls in normalen Zeiten. Seit 1. August aber steht das Glockenspiel in der Baden-Badener Fußgängerzone still. Und es ist fraglich, ob es je wieder erklingt.