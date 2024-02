Regionalverband will Windrad-Pläne in Bruchsal erläutern

In Bruchsal haben die Vorranggebiete des Regionalverbands für Windräder für ziemlichen Wirbel gesorgt. Jetzt soll nachgeschärft werden.

Die Vorranggebiete für Windräder, die der Regionalverband Mittlerer Oberrhein Ende Januar vorgestellt hat, haben in Bruchsal und vor allem den Stadtteilen Heidelsheim, Helmsheim und Obergrombach für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Danach sind auf Gemarkung Bruchsal 9,4 Prozent als Vorrangflächen enthalten, auf denen rund 25 Windräder stehen könnten.

Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 27. Februar, ab 17 Uhr im Bürgerzentrum Bruchsal will Verbandsdirektor Matthias Proske die aktuellen Planungen erläutern. Wie bereits berichtet, sieht die Stadt Bruchsal mit der vorgelegten Fassung eine unverhältnismäßig starke Ausweisung von Vorranggebieten auf Gemarkung Bruchsal.

Die 25 Windräder wären mehr als doppelt so viele, wie die Verwaltung im Dialog mit den Bürgern und den Gremien als Kompromiss herausgearbeitet hatten. Die Stadt will ihre Stellungnahme vom September noch mal nachschärfen.

Erstmals „Mantel-Blüten-Fest“ im Gewerbegebiet Bruchsal

Bei der Gemeinderatssitzung geht es auch um die Festsetzung der Verkaufsoffenen Sonntage, die der Branchenbund mit der städtischen Wirtschaftsförderung am 17. März, 5. Mai und 20. Oktober veranstalten will. Neben dem traditionellen Frühlings- und Herbstfest soll erstmals am 5. Mai im Gewerbegebiet „Am Mantel“ das „Mantel-Blüten-Fest“ stattfinden.

Der Jazzclub Bruchsal hat sich mit Erfolg um die Organisation des Landesjazzfestivals beworben, das im März 2025 in Bruchsal stattfinden soll. Dafür soll der Gemeinderat einen Zuschuss bis zu 25.000 Euro gewähren.