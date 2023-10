Großbaustelle im Zentrum

Marode Brücken: Wieso am Hindenburgplatz in Baden-Baden wohl über zwei Jahre lang gearbeitet wird

Die Tage des Hindenburgplatzes in Baden-Baden sind gezählt. Ab 2025 soll aus dem Verkehrsknotenpunkt am Eingang zum Stadtzentrum eine Großbaustelle werden. Das wird eine Operation am offenen Herzen der Stadt.