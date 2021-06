Zwei Monate nach dem Baubeginn und der zwischenzeitlich erfolgten Bombenentschärfung nimmt der Wörthböschelpark zwischen Weststadt und Oos langsam Formen an.

Der mit Vertreterinnen und Vertretern der Baden-Badener Jugendinitiative entwickelte Jugendbereich mit dem Namen „Chillen und Grillen“ ist in ersten Konturen schon sichtbar. Die Schottertragschicht für das neue Streetballfeld ist so wie auch die Pumptrack-Anlage fertiggestellt.

Allerdings ist beides noch nicht sicherheitstechnisch abgenommen und deshalb auch abgesperrt, wie der Leiter des Fachgebiets Park und Garten, Markus Brunsing, Abteilungsleiter Bernd Angstenberger und Landschaftsarchitekt Ingo Zoefelt vom Büro Setup, am Donnerstag vor Ort feststellten. Wächst der Rasen gut an, kann diese Anlage vermutlich bereits Ende Juli freigegeben werden.

Bis zum Herbst müssen aber müssen sich die Kinder noch gedulden. Der Themenspielplatz in dem insgesamt fünf Hektar großen Bürgerpark wächst im Moment. Die ersten Kletter-Tipis stehen schon, der Totempfahl liegt noch am Boden, aber das Fort Buffalo am höchsten Punkt der Anlage steht schon und hat auch schon die ersten Pfeile abbekommen.