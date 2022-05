Prozess um verschwundene Akten

Zeuge zeichnet erschreckendes Bild der Arbeitsbedingungen am Karlsruher Amtsgericht

Eine junge Frau sitzt wegen verschwundener Akten am Karlsruher Amtsgericht in Baden-Baden auf der Anklagebank. Ihr Kollege ist von einer Tat aus Überforderung nicht überrascht. Und beschreibt eine erschreckende Arbeitssituation am Gericht.