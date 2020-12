Ein Berufsfahrer ist am vergangenen Dienstag von dem Dach eines Lastkraftwagens gestürzt, als er eine Verriegelung kontrollieren wollte. Weshalb der Mann das Gleichgewicht verlor, ist bisher noch nicht bekannt.

Arbeitsunfall an Tankstelle

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmittag im Bereich einer Tankstelle auf der Hurststraße hat sich ein 61-Jähriger verletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte gegen 15 Uhr eine Klappenverriegelung auf dem Dach seines Lastwagens überprüft. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und stürzte ungefähr drei Meter tief auf den Betonboden der Tankstelle. Dadurch verletzte sich der Fahrer. Hinweise auf ein Fremdverschulden seien den Beamten des Bühler Polizeireviers allerdings nicht bekannt.