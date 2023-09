Auch in Mittelbaden: Die Sehnsucht nach Mallorca ist ungebrochen

Wenn es einen Reisetrend in Mittelbaden gibt, dann heißt er Mallorca. Und nicht nur in, um und um Bühl herum war und ist die Balearen-Insel gefragt. Wenn es um Zahlen geht, die diese Liebe der Badener und letztlich aller Deutschen untermauert, Eric Blechschmidt kann sie liefern. Der Verkehrsleiter des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden (FKB), in der Region gern als Baden-Airport bezeichnet, spricht bei Mallorca von einem „Topziel“.

21 Prozent der Fluggäste, die vom FKB aus in den Urlaub reisen, wollen nach „Malle“. Das bedeute, „jeder fünfte Passagier des FKB fliegt nach Mallorca“. Die bekannteste Insel der Balearen hat sich längst zum Ganzjahresziel entwickelt. Das weiß auch Aage Dünhaupt, Leiter der Unternehmenskommunikation des weltweit agierenden Touristik-Konzerns TUI. Der unterhält auch in Bühl ein Reisebüro.

Verkehrsleiter

Mit Blick auf Herbst und Winter machen die Reiseprofis gerade wieder einen Klientelwechsel an den beliebten Strandzielen aus. Nun steuern vermehrt wieder Aktivurlauber Mallorca und Ibiza an. Das ist von Oktober bis April so, erläutert Dünhaupt, also außerhalb der klassischen Badesaison zwischen Mai und Oktober.

Dieser Trend lässt sich auch bei vielen anderen Ganzjahreslieblingen ablesen, so zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln. Da bietet der FKB Flüge nach Gran Canaria und Fuerteventura an. Eines können Verkehrsleiter Blechschmidt vom FKB sowie Reiseprofi Dünhaupt von TUI bestätigen: Nichts ist so beständig wie der Wandel, auch in Mittelbaden, vor allem mit Blick auf den Saisonschluss. Die Fluggesellschaften verlängern zum Beispiel ihren Sommerflugplan wegen der Herbstferien.

Die sind in Baden-Württemberg im Jahr 2023 vom 30. Oktober bis einschließlich 3. November. Es sei ein Wechselspiel, erläutert Aage Dünhaupt von TUI: Wenn die Airlines länger die klassischen Sommerziele anfliegen, sagen natürlich die Beherbergungsbetriebe, dass sie dann länger geöffnet haben. Oder andersherum: Wenn es geöffnete Hotels gibt, sagen die Fluggesellschaften, „dann können wir ja diese Ziele noch ansteuern“. Die Aufweitungen kann der Kommunikationschef der TUI klar beziffern.

Sommersaison ist inzwischen länger geworden

Nach vorn verlängerte sich die Sommerrunde 2023 um etwa sechs Wochen, nach hinten geht es nun bis Mitte November – also ein Plus von etwa vier Wochen. Mit dem Winterflugplan geht es von Mittelbaden aus zudem wieder zu einem ebenfalls bei vielen Urlaubern sehr beliebtes Ziel: Hurghada in Ägypten. Der Strandort am Roten Meer ist ein Eldorado für Wassersportler, vor allem Taucher kommen dort auf ihre Kosten. Sehr beliebt sei ebenfalls die Kanareninsel Fuerteventura. Die beiden Ziele würden sich im Winter in Sachen Touristen-Gunst ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, sagt Reiseprofi Dünhaupt.

Und dann gibt es doch noch den ein oder anderen Geheimtipp: Die Kapverdischen Inseln und Madeira. Wobei sich vor allem bei Madeira die Insider einig sind, das zu Portugal gehörige Eiland vor der Küste Westafrikas lohnt vor allem für Aktivurlauber. Und noch ein Ziel findet immer mehr Zuspruch, weiß Susanne Biselli. Sie ist, zusammen mit ihrer Schwester Michaela, Inhaberin des sonnenklar.TV-Reisebüros in Bühl. Es handelt sich um Albanien.

Türkei wird auch im Bühler sonnenklar.TV-Reisebüro gern gebucht

Die Reiseprofis in der Friedrichstraße haben gut zu tun. Nach den coronabedingten Einschränkungen hätten die Menschen auch in Mittelbaden jetzt wieder richtig Lust auf Urlaub. Eines der Topziele ist laut Susanne Biselli nach einer temporären Flaute wieder die Türkei. Mit ein Grund für die zahlreichen Buchungen: Das Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn auch der Reisemarkt bleibt von den allgemeinen Verteuerungen nicht verschont. Nicht nur Familien müssen aufs Geld schauen.

Ein Trend sind Kreuzfahrten. Da bevorzugen die Kunden die Mittelmeer- und die Nordland-Routen. Mallorca sei ein Dauerbrenner. Und natürlich gibt es dort weitaus mehr als bloß den Ballermann. Die Insel sei für Radfahrer ebenso interessant wie für Kulturliebhaber und nicht zuletzt für Familien, so Biselli. Dass die Insel vom FKB aus angeflogen wird, spielt gerade den Mittelbadenern in die Karten. In rund zwei Stunden ist man dort, das sei gerade bei Kurzreisen ein großer Vorteil.

Karibik-Trend 2023 ist Mexiko

Und was geht sonst noch? Städtereisen sagt Susanne Biselli. Dabei führt der Weg nicht mehr zwingend nach Rom, Lissabon oder Barcelona, sondern immer mehr auch in nordische Metropolen wie Stockholm oder Oslo. Da werde das Angebot deutlich größer. Auch Fernreisen sind weiter en vogue. Ein Trend im Jahr 2023 sei Mexiko, das das komplette Portfolio von Rundreise über Erlebnisurlaub bis hin zu Baden und Wassersport biete.

Wer weiter weg wolle, fliege auch gern nach Thailand – und wer bereit beziehungsweise in der Lage ist, Geld zu investieren, sucht sich Mauritius oder die Seychellen im Indischen Ozean als Reiseziel aus. Doch mehrheitlich steht das Preis-Leistungs-Verhältnis ganz oben auf der Agenda.