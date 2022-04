Schwierige Verhandlungen

Ausbau einer schmalen Bergstraße in Waldmatt bei Bühl: OB Schnurr will sich nicht erpressen lassen

Das Landratsamt Rastatt will eine schmale und holprige Bergstraße in Waldmatt ausbauen. Dazu sollen die Eigentümer Flächen ihrer schönen Streuobstwiesen abgeben. In der hügeligen Bühler Vorgebirgszone ist das Projekt nicht so einfach.