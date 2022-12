Feuerwehr im Einsatz

Autofahrerin prallt gegen Haus in Bühl: Bühlertalstraße gesperrt

Am Freitag ist eine Autofahrerin in Bühl von der Straße abgekommen, hat mehrere Gartengrundstücke durchquert und ist schließlich in ein Haus geprallt. Die Bühlertalstraße ist nach dem Unfall gesperrt.