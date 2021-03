Brand in Bühler Seniorenwohnanlage: Beherztes Eingreifen verhindert Schlimmeres

Beherzt eingreifende Passanten und eine perfekt funktionierende Rettungskette haben beim Brand in einer Seniorenwohnanlage in Bühl Schlimmeres verhindert. Die Brandursache war am Wochenende noch unklar.

Es hätte in einer Katastrophe mit mehren Todesopfern enden können, doch unter dem Strich ging es noch relativ glimpflich aus. Ein Brand in einer Seniorenwohnung in einem Gebäude in der Heidlauffstraße sorgte allerdings am Samstag um die Mittagszeit für große Aufregung in der Bühler Innenstadt.

Weil sich auch Passanten spontan und beherzt in die funktionierende Rettungskette einreihten, konnte die Seniorenwohnanlage umgehend evakuiert und somit noch Schlimmeres verhindert werden.

Brandursache noch unklar