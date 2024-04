Bühl: Ohne AfD und mit weniger Kandidaten für die Ortschaftsräte

Die Kommunalwahl am 9. Juni kann kommen. In Bühl hat der Gemeindewahlausschuss die Weichen gestellt. Es gibt einige Besonderheiten.

Kommunalwahl am 9. Juni

Nun ist es amtlich: Sechs Parteien und Gruppierungen bewerben sich in Bühl bei der Kommunalwahl um Mandate im Gemeinderat. Es handelt sich um die CDU (aktuell mit sieben Sitzen im Stadtparlament vertreten), um die Freie Liste Bühl (5), um GAL/Grüne (5), um SPD (4), FDP (3) und die Freien Wähler (1).

Dazu kommen für die Wahl der Ortschaftsräte in den Stadtteilen Altschweier, Eisental, Neusatz, Vimbuch und Weitenung elf Listen.

Der Ausschuss unter Vorsitz von Reinhard Renner, Fachbereichsleiter Bürgerservice – Sicherheit – Recht / Leitung Abteilung Gremien und Kommunales der Bühler Stadtverwaltung mit den Schriftführern Manuela Hilt und Marc Vollmer, billigte in seiner Sitzung im Alten Trausaal des Rathauses I die vorliegenden Wahlvorschläge einstimmig. Nun erfolgen die öffentliche Bekanntmachung und der Auftrag für den Druck der Wahlzettel.

Ebenso gab das Gremium grünes Licht für den Einsatz einer automatisierten Datenverarbeitung zur Zählung. Da gibt es inzwischen ein neues Computerprogramm. Unisono erfolgte auch die Zustimmung, dass in mehreren Tranchen und außerhalb der Wahllokale ausgezählt werden darf.

Wahlmarathon am 9. Juni: Europa, Kreistag, Stadtparlament und Ortschaftsräte

Wie Renner verdeutlichte, hängt letzteres mit der schieren Flut der Daten zusammen. Denn am 9. Juni findet zusätzlich zur Wahl von Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie dem Kreistag auch die Europawahl statt.

Unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr muss die Europawahl ausgezählt werden. Ist deren Ergebnis ermittelt, geht es an die Kommunalwahl. Dort gibt es eine Hierarchie: erst Kreistag, dann Gemeinderat und schließlich Ortschaftsrat.

Gezählt wird in Bühl über mehrere Tage hinweg. Das bedingt Unterbrechungen und eine Verlegung der Ergebnis-Ermittlung in andere Räume. Wie umfangreich die Logistik ist, verdeutlichte Renner ebenfalls.

Am Wahltag, die Wahllokale sind dazu von 8 bis 18 Uhr geöffnet, werden rund 220 ehrenamtliche Helfer eingesetzt, zur Ergebnis-Ermittlung fast 300 Kräfte. Sie arbeiten an etwa 100 Computern in verschiedenen Gebäuden der Stadtverwaltung. Im Bürgerhaus Neuer Markt erfolgt die Auszählung der Briefwahl.

Insgesamt 140 Bewerber für Gemeinderat in Bühl

Insgesamt bewerben sich, wie Renner referierte, 140 Personen, 46 Frauen und 94 Männer, um ein Mandat im Bühler Gemeinderat. Das sind zwei mehr als bei der Kommunalwahl 2019 und ein Plus von zehn gegenüber der Wahl 2014. Es sind wieder sechs Listen. 26 Sitze umfasst der Gemeinderat.

Allerdings gibt es Unterschiede zu 2019. Denn GAL und Grüne treten in Bühl gemeinsam als GAL/Grüne an. Das ist neu, ebenso wie die Freie Liste Bühl (FLB), die sich von den Freien Wählern abgespalten hat. Die AfD hat in Bühl die Segel gestrichen.

Die Zahl der Frauen auf den Listen für Bühl hat zugenommen – von 38 bei der Wahl 2014 über 43 bei der Wahl 2019 auf nunmehr 46. Ebenso auffällig ist, die Bewerberzahlen für die Ortsparlamente gehen zurück. Sind es aktuell in der Summe elf Wahlvorschläge mit 76 Personen, waren es 2019 noch 14 Wahlvorschläge mit 100 Personen (2014: 14/96).

In Eisental und Weitenung gibt es gemeinsame Listen

Der Blick auf die Ortschaftsräte offenbart interessante Details. In Eisental gibt es nur einen Wahlvorschlag. Er firmiert unter „Zusammen für Eisental“. Bei den Wahlen 2019 und 2014 waren es noch drei Listen mit jeweils 15 Kandidaten.

Ebenso treten die Kandidaten für Weitenung auf einer Liste an, die „Gemeinsam für Weitenung“ heißt. Zwölf Personen stellen sich dem Votum der Bürger, 2019 waren es noch zwei Vorschläge mit 13 Personen, 2014 zwei Listen mit 16 Kandidaten.

Auch bei den Kandidaten-Listen für den Ortschaftsrat in Vimbuch fällt eine Personalie auf. Dort gibt es den Wahlvorschlag „Sven Burkart“ mit einem Bewerber, der Sven Burkart heißt. In Vimbuch kandidieren 18 Bürgerinnen und Bürger (2019: 22 und 2014: 23), sie verteilen sich auf die Listen von FW, CDU, SPD und eben Sven Burkart. Damit ist es ein Vorschlag mehr als 2019 und 2014.

In Neusatz kandidieren für das Stadtteilparlament FW und CDU/FLB 18 Bürger. Bei den Wahlen der Jahre 2019 und 2014 waren es drei Listen mit 18 beziehungsweise 20 Personen. In Altschweier sind es CDU, SPD und FDP, die ins Rennen gehen. In der Summe gibt es 17 Kandidaten. 2019 waren es noch 32 (drei Listen) und 2014 fanden sich 24 Bewerber auf drei Listen.

Der Ortschaftsrat Vimbuch hat zwölf Sitze, die Gremien in Altschweier, Eisental, Neusatz und Weitenung jeweils zehn. Es gibt 25 Wahlbezirke, acht davon in der Kernstadt von Bühl.