Alte Linde

Erneute Sägeaktion im Hänferdorf: „Bühl hat nun auch eine Linden-Ruine“

Entgegen der Ankündigung, lediglich einen weiteren Ast in der Baumkrone der über 120 Jahre alten Linde in Bühl zu entfernen, wurden am Montag der Stamm und weitere Äste weiter stark gekappt.