Klimaneutral und barrierefrei

Modernste Technik zahlt sich aus: Bühlot-Bad in Bühlertal zieht positive Saison-Bilanz

Das klimaneutrale und barrierefreie Bad lockt in der ersten Komplettsaison nach grundlegender Sanierung 34.000 Besucher an – am Sonntag startet die Winterpause.