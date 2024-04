Wann die Freibäder in Rastatt und Region öffnen und was es Neues gibt

Die Freibäder in Rastatt und der Region erwachen aus ihrem Winterschlaf: Im Mai öffnen die Bäder wieder ihre Becken für Besucherinnen und Besucher. Obwohl das Aprilwetter aktuell nur wenig zum Schwimmen und Sonnen einlädt, laufen die Vorbereitungen für die Badesaison bereits auf Hochtouren.

Für die Besucher des Rastatter Natura-Freibads wird diese für die kommenden Jahre die letzte sein. Voraussichtlich im Herbst beginnen die Bauarbeiten für das neue Kombibad.

Wann eröffnen die Freibäder ihre Becken? Ändern sich die Öffnungszeiten und Ticketpreise? Gibt es für Rastatter Badegäste Einschränkungen durch die Bauarbeiten des Kombibads? Das sind wichtige Fragen und Antworten zur Sommersaison.

Werden die Ticketpreise in den Bädern teurer?

Wann öffnen die Freibäder in der Region?

Das Terrassenfreibad in Durmersheim und das Naturfreibad Kaltenbachsee in Muggensturm läuten am Samstag, 11. Mai, die Badesaison in der Region ein. Pünktlich zum Beginn der Pfingstferien ist ab Sonntag, 19. Mai, im Hallenfreibad Cuppamare in Kuppenheim das Schwimmen und Verweilen in den Außenbereichen möglich. Schlusslicht ist das Natura-Freibad in Rastatt, das ab Samstag, 25. Mai, geöffnet ist.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Im Natura-Freibad in Rastatt bleiben die regulären Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr auch in der vorerst letzten Saison bestehen. An Wochenenden öffnet das Bad um 8 Uhr. Ab Juni oder Juli können Frühschwimmer mittwochs ab 7 Uhr ihre Bahnen ziehen. Das Durmersheimer Bad hat montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr, samstags und sonntags bereits ab 9 Uhr geöffnet. Im Cuppamare ist Schwimmen im Außenbereich täglich von 9 bis 20 Uhr möglich. Aus Muggensturm gibt es gute Neuigkeiten für Badefans: Die Öffnungszeiten werden in dieser Saison erweitert. Das Naturfreibad hat von Montag bis Freitag ab 10 Uhr geöffnet, am Wochenende bereits ab 9 Uhr. Badeschluss ist täglich um 20 Uhr.

Werden die Eintrittskarten teurer?

Gute Nachrichten für alle Schwimmbadbesucher: In den Bädern der Region werden die Tickets in dieser Saison nicht teurer.

Wie viel kosten die Tickets?

Im Natura-Freibad in Rastatt kosten Tageskarten für Erwachsene 3,50 Euro, die Karte für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 1,80 Euro. In Durmersheim kosten Tageskarten für Erwachsene vier, für Jugendliche zwei und für Rentner drei Euro. Für Jahreskarten werden 60 Euro beziehungsweise 27,50 und 50 Euro verlangt. Familienkarten sind für 75 Euro (ein Elternteil mit Kind) und 120 Euro (beide Eltern) zu haben. Die Bezahlung mit EC-Karte ist ab diesem Jahr möglich. Im Cuppamare in Kuppenheim kostet die Einzelkarte 4,50 Euro, die Zehnerkarte 40, die 25er-Karte 90 und die Sommersaisonkarte 78 Euro. Im Naturfreibad Muggensturm liegt der Eintrittspreis für Erwachsene bei drei Euro, ermäßigt bei einem Euro.

Was gibt es in den Bädern Neues?

Während die Saison in Rastatt, Kuppenheim und Muggensturm für Badegäste wie gewohnt verläuft, gibt es im Durmersheimer Terrassenbad einige Neuigkeiten: Für Rentner wurde ein neues Angebot eingeführt. Zehnerkarten gab es bislang nur für Erwachsene und Jugendliche. Nun wurde das Angebot zum Preis von 25 Euro auf Senioren ausgedehnt. Ab dieser Saison besteht zudem die Möglichkeit, die einzelnen Schwimmbahnen durch eine mobile Schwimmleine voneinander zu trennen. „Damit erfüllen wir einen oft geäußerten Wunsch. Zum einen der Schulen, die mit ihren Schülern Schwimmunterricht haben und zum anderen der Senioren, die vormittags ihre Bahnen drehen“, erklärt Bürgermeister Klaus Eckert. Nun können beide Gruppen unabhängig voneinander das Becken nutzen. Ein kurzer Vorausblick: In den kommenden Jahren soll im Durmersheimer Bad eine neue Wasserrutsche einziehen. Dies hat der Gemeinderat im Februar beschlossen.

Sind Veranstaltungen geplant?

Die Gemeinde Durmersheim will das Schwimm-Vergnügen im Terrassenbad attraktiver machen. Daher sollen nun regelmäßig Events auf dem Gelände stattfinden. Neu geplant ist erstmals ein Open-Air-Kino im Freibad an zwei Abenden im Juli. „Wir sind gerade an der Planung. Die Leinwand soll neben dem Schwimmbecken aufgebaut werden, sodass sich die Besucherinnen und Besucher auf den Terrassen mit Decken und Stühlen hinlegen oder hinsetzen können“, so Eckert (SPD). Weitere Informationen zu der Veranstaltung sollen zeitnah folgen.

Anfahrt und Parken am Rastatter Freibad sind in diesem Jahr erschwert

Letzte Saison vor dem Kombibad: Müssen Badegäste in Rastatt mit Einschränkungen rechnen?

Während der letzten Natura-Saison kann es bei der Anfahrt und beim Parken zu Einschränkungen kommen, teilte Heike Bornhäußer, Pressesprecherin der Stadt Rastatt, mit. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Jahnallee bis zum 30. Juni zwischen dem Eingangsbereich des Schwimmbads Natura und der Walter-Nehb-Brücke voll gesperrt. In diesem Zeitraum sind das Freibad und die Badgaststätte nur über den Ludwigring erreichbar. Die Umleitung über die L77 und Karlstraße bleibt unverändert bestehen. Parallel dazu beginnt der Bau einer neuen Rad- und Fußwegbrücke südöstlich der Walter-Neeb-Brücke. Auf den Bade- und Gaststättenbetrieb haben die Baumaßnahmen laut Stadt keine Auswirkungen.

Sind Probebohrungen für das neue Schwimmbad geplant?