Gute Stimmung trotz matschigen Konfettis beim Umzug in Bühlertal

Ein bunter Umzug mit vielen Gruppen aus dem ganzen Schwarzwald begeistert in Bühlertal Besuchermassen. In der Fastnachtshochburg gibt es allein elf Fastnachtsvereine, die alle mitmachen.

Auf Regen und kleine Hagelkörner folgte schließlich ergiebiger Konfetti-Niederschlag – so könnte man die Wetterlage beim Rosenmontagsumzug in Bühlertal zusammenfassen. Kurz vor dem Start öffnete sich eine der grauen Wolken über der Talgemeinde und sorgte noch für nasse Straßen und Häupter.

Glücklicherweise war es nur ein kurzes Regenintermezzo. Allerdings mit deutlichen Folgen: Denn das Konfetti klebte vermischt mit Wasser umso besser nachher auf den Straßen und an den Schuhen.

Und dann gab es ja noch das „gemeine Konfetti“, mit dem die Moderatorinnen beim Schwimmbad die bösen geschredderten Papierschnipsel meinten, die sich ohnehin gerne in Haaren verfangen. Vermutlich aber immer noch besser als die Sägespäne mancher Gruppen aus dem Schwarzwald.

Mit Konfetti wurde beim närrischen Lindwurm in Bühlertal ebenso wenig gegeizt wie mit Bonbons und Co. Ohnehin nahm der Rosenmontagsumzug in Bühlertal wieder rekordverdächtige Ausmaße an. Geschätzt 2.500 bis 3.000 Hästräger aus 80 Gruppen bewegten sich über die drei Kilometer lange Strecke vom Obertal ins Untertal.

Mehrere tausend Zuschauer verfolgten am Straßenrand das närrische Spektakel. Gerade beim Haus des Gastes, aber auch an Teilstücken im Untertal standen die Besucher teilweise in mehreren Reihen hintereinander.

Die Bühlertäler Fastnachtsvereinigung legt großen Wert auf einen bunten Mix

Nicht nur bei den Besuchern ist der Bühlertäler Umzug beliebt, auch unter den Fastnachtsgruppen ist er ein begehrter Termin. Doch längst nicht alle erhalten stets einen Zuschlag. Schließlich muss es kapazitätsmäßig passen und auch auf den Mix legt man in Bühlertal großen Wert.

So sind die Gäste so bunt und vielfältig wie die Bühlertäler Fastnachtsvereinigung selbst, die von den Gertelbach-Dämonen, Blutwurzldrollen, Bohnestädtlern über die Schwarzwald- und Elendshexen sowie den Talwölfen und Schregge vom Völlerstein bis hin zu den Felsenteufeln, Waldmännle und Kellergnomen eine unglaubliche Vielfalt aufweist.

Insgesamt fast ein Dutzend Fastnachtsvereine zählt die Vereinigung. Darunter sind die Narren der Bergstaaten, die mit ihren mehr als 450 Mitgliedern alle sieben verschiedenen Gruppen beheimaten.

Die Bühlertäler Gruppen bestimmten auch den Auftakt des Lindwurms, unter den sich auch eine bunte Truppe aus der Partnergemeinde Faverges gemacht hatte. Zudem sorgte der Musikverein Bühlertal für den musikalischen Auftakt des Umzuges. Die alten Herren des SV Bühlertal warben bereits für ihren Bürgermeisterkandidaten Norbertus.

Hexen, Teufel, Dämonen und andere mystische Gestalten fegten, huschten und wirbelten über die konfettibedeckten Bühlertäler Straßen. Darunter mischten sich aber auch außergewöhnliche alemannische Maskengruppen aus den verschiedenen Tälern des Schwarzwaldes und Schwabens.

Beschallt wurden die Besucher nicht nur über die hochgedrehten, teils überdrehten Lautsprecherboxen mit Partyhits, sondern auch durch einigen Guggemusiken.