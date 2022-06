Vater beschwert sich beim DRK

Kind erleidet Krampfanfall: Rettungswagen kommt wegen Panne nicht in Bühlertal an

Schock für eine junge Familie in Bühlertal: Der fünfjährige Sohn erleidet einen rätselhaften Krampfanfall. Der Mitarbeiter in der Rettungsleitstelle ist ruppig, der Rettungswagen kommt nie an. Die Familie fährt mit dem Pkw in die Klinik.