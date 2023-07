Als Matthias Reinschmidt, Direktor des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe, am Freitag vor der Geschäftsstelle des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord für ein bevorstehendes Interview einen Sitzwürfel zurechtrückt, tuschelt und kichert es in seinem Umfeld. Denn: Hier geht es nicht um ein Pressegespräch, sondern um Fragen von Kindern, die Reinschmidt - übrigens sehr geduldig - beantworten wird.

Eingebettet ist der prominente Besuch in den Naturpark-Aktionstag im Info-Shop, Bastelaktionen der „Naturparkdetektive“ und die Verlosung von Zoo-Eintrittskarten inklusive.

Dass der Zoo auch auf anderen Ebenen mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord kooperiert, erklärt vorab Fränze Stein, Leiterin des Naturpark-Bildungsbereichs. Der Zoo engagiere sich etwa mit seiner Artenschutzstiftung dafür, den Wiedehopf wieder im Naturpark anzusiedeln. „Der Vogel des Jahres 2022 gilt als stark gefährdet. Er lebt in unserer Kulturlandschaft, für deren Erhalt sich der Naturpark einsetzt. Deshalb machen wir den Kinder-Aktionstag bei uns im Info-Shop.“

Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker stellt den zumeist sehr jungen Gästen dann den „Herrn Professor Doktor“ vor. Neben teils bestens vorbereiteten Grundschülern verfolgen auch Kleinkinder das Geschehen aufmerksam, oft auf den Armen ihrer Mütter oder Väter. Sie ahnen wohl, dass dieser Moment für ihre Geschwister etwas ganz Besonderes ist.

Von schlafenden Elefanten und ausbüxenden Fledermäusen

Unfassbar jedenfalls, was den Kindern rund um den Zoo so alles einfällt. Matthias Reinschmidt nimmt ihre Anliegen sehr ernst, offensichtlich erfahren im Umgang mit Nachwuchs. Wie sich zeigt, zählen Fledermäuse zu den Tieren, die eine besondere Faszination auf die Kleinen ausüben. Reinschmidt schätzt deren Zahl im Zoo auf rund 500, und ja, sie „büxen aus“, wie ein Mädchen es formuliert. „Aber sie kehren wieder, wegen des Futters“, sagt der Direktor.

Weiter erzählt er, dass Elefanten - ebenfalls ein beliebtes Sujet - nur relativ kurz im Liegen schlafen können, „sonst drückt Gewicht auf ihre Organe“. In höherem Alter schliefen sie manchmal im Stehen.

Ein Raubtier frisst keine Blümchen Matthias Reinschmidt

Direktor des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe

Und auf die Frage, wie viel Kilogramm Essen der Zoo täglich für die Tiere brauche, wiegt er bedächtig den Kopf: Darüber hat er sich noch keine Gedanken gemacht. „Ich weiß es nicht“, sagt er ehrlich. Dafür beschreibt er, was die Tiere fressen. Fleisch, Heu, Gemüse und Obst zum Beispiel. Als er erwähnt, dass unter anderem Zwergziegen im Zoo aufgezogen werden, um sie später an die Raubtiere zu verfüttern, geht ein Raunen durch die kleine Zuschauerschar.

So „normal“ wie der Zoodirektor („Ein Raubtier frisst keine Blümchen“) finden das wohl nicht alle. Der Schreck währt freilich nicht lange: Schon gehen die nächsten Zeigefinger in die Luft; sprudelnd vor Eifer bringen die Kinder weitere Details in Erfahrung. Die Größe von Giraffen interessiert sie (rund fünf Meter), ebenso die Rückkehr der vorübergehend im Exil befindlichen „Karlsruher“ Giraffen in den Zoo (am kommenden Freitag).

Reinschmidt ist ein Zoodirektor mit Papageien im Büro

Natürlich geht es auch um Reinschmidt selbst. Nach seinem Lieblingstier gefragt, erzählt er von Papageien. „Sie sind mein Hobby. Wir haben 27 verschiedene Arten im Zoo.“ Viele Jahre lang sei er denn auch Direktor des Loro Parque auf Teneriffa gewesen. In Karlsruhe seien die Papageien direkt neben seinem Büro untergebracht und statteten ihm bei geöffnetem Fenster sogar Besuche ab. „Es ist das schönste Büro der Welt“, schwärmt er: „Auf der anderen Seite gucken die Schimpansen herein. Und ich habe ein großes Aquarium.“ Oh! Man sieht förmlich, wie die Fantasie der Kinder arbeitet. Ein Junge hat einen Plüschpapagei dabei, den er bei der Gelegenheit stolz hochhält.

„Aber ein Zoodirektor muss alle Tiere gernhaben“, betont Reinschmidt. Und: In seinem Beruf arbeiteten zumeist Tierärzte und Biologen, beantwortet er sogleich die nächste Frage. Es gebe natürlich viele weitere Mitarbeiter in einem Zoo, allein in Karlsruhe insgesamt 120. Um die circa 5.000 Tiere kümmerten sich „nur“ 50 von ihnen, die anderen seien etwa in der Verwaltung beschäftigt.

Besonders freut sich der Zoodirektor auf die Fertigstellung einer Anlage auf der Insel im Zoo-See, wo die aus Madagaskar stammende Affenart „Kattas“ angesiedelt werde. „Man kann dann frei zu den Affen hin. Und wir haben noch viel mehr Tierarten. Ihr müsst einfach kommen!“ Tja nun. Ein echter Besuch im Zoo toppt vermutlich sogar ein Interview mit dem echten Zoodirektor