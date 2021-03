Planungsgespräch

Corona-Testzentrum in Bühl soll nächste Woche öffnen

Der genaue Standort ist noch offen, aber er soll mitten in der Stadt liegen: In Bühl soll in der nächsten Woche ein kommunales Corona-Testzentrum den Betrieb aufnehmen. Eine ganz wichtige Rolle hat dabei der DRK-Kreisverband Bühl-Achern.