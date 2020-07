Wilfried Lienhard Redaktionsleiter

Über sein Amt als Pressewart beim VfB Unzhurst ist Wilfried Lienhard zum Journalismus gekommen. Nach jahrelanger freier Mitarbeit begann er 1992 sein Volontariat bei den BNN; seit 1994 arbeitet er in unterschiedlichen Funktionen beim Acher- und Bühler Boten, der südlichsten Ausgabe der BNN. Als Lokaljournalist ist er neugierig auf alles, was sich in der Region zuträgt, von der Kommunalpolitik über die Kultur bis hin zur Vereinsleben. Ein besonderes Faible aber hat er neben dem Weinbau und dessen vielen Facetten auch für die Geschichte der Region - nach dem Abitur hatte Lienhard an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Geschichte und Germanistik studiert und seine Zulassungsarbeit über die Stadt Bühl in der Zeit des Nationalsozialismus geschrieben. Viele tagesaktuelle Dinge, ist er überzeugt, sind ohne das Wissen um Vergangenes nicht vollständig zu erfassen.