Die Profis in den Kommunen werden die Probleme in den Griff bekommen

Die Corona-Pandemie hält Deutschland in Atem. Die Schaukelpferdpolitik der Bundes- und Landesregierungen und sämtlicher im Bundestag vertretener Parteien vermag längst nicht mehr zu überzeugen. Die Infektionszahlen steigen und steigen, weil die Impfkampagne nicht ins Rollen kommt und die versprochenen Schnelltests längst nicht überall verfügbar sind.

Die Kommunen müssen das Chaos ausbaden. Sie schaffen das meist bewundernswert. Das mag daran liegen, dass in den Rathäusern erfahrene Profis arbeiten, während in den Parlamenten und an der Spitze der Ministerien nur allzu oft Leute unterwegs sind, die mehr oder weniger direkt aus dem Hörsaal in die Berufspolitik gewechselt sind.

Gravierende Fehler in der großen Politik