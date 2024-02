Neue Leiterin

Doris Krabel stellt beim Nabu-Institut in Bühl-Vimbuch den Wald in den Mittelpunkt

Doris Krabel leitet das Nabu-Waldinstitut in Bühl-Vimbuch. Die Forstwissenschaftlerin lehrte viele Jahre an der TU Dresden. Was reizte sie an ihrer neuen Aufgabe?