Die Nachricht über die Schließung des dormakaba-Standortes Bühl sorgte für viel Aufregung. Die Beschäftigten und die Arbeitnehmervertreter protestierten vor dem traditionsreichen Standort in den Bußmatten und es gab einen runden Tisch mit Bürgermeister Hubert Schnurr und Vertretern aus der Politik.

Nun laufen weitere Gespräche zwischen Arbeitnehmervertreter und der Geschäftsleitung. Die Redaktion stellte Fragen an Marc Artmeyer, er ist Mitglied der Geschäftsleitung dormakaba Deutschland.

Nach den Protesten der Gewerkschaft und der Arbeitnehmer auf dem Werkgelände von dormakaba in Bühl gab es ein Gespräch mit OB Hubert Schnurr und Vertretern der Politik. Wie würden Sie den Stand der aktuellen Situation beschreiben?

Artmeyer

Wir nehmen unsere soziale Verantwortung als Arbeitgeber ernst und schätzen die Leistung und Expertise jedes einzelnen Mitarbeitenden am Standort. Deshalb werden wir mit den zuständigen Betriebsräten und den betroffenen Mitarbeitenden zusammen nach optimalen Lösungen suchen. Soweit dies möglich ist, soll Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben werden, eventuell an einen anderen Standort in Deutschland zu wechseln oder im Homeoffice zu arbeiten. Wir können uns auch kreative Lösungen vorstellen – beispielsweise für ältere Mitarbeitende, damit sie die Zeit bis zum Renteneintritt überbrücken können.