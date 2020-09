Für junge Familien gibt es im Neusatzer Kindergarten keine freien Plätze

Die Kirche will den Kindergarten ausdrücklich nicht als Träger loswerden. Neusatz wird also auch in Zukunft einen katholischen Kindergarten haben. Es ging bei diesen Überlegungen immer nur um das Kindergartengebäude. Dieses wurde gemeinsam mit dem unmittelbar benachbarten Pfarrheim bereits zum 1. Januar von der Stadt übernommen. Das Flachdach ist undicht, die Energiebilanz des Gebäudes schlecht. Die Stadt will prüfen, ob eine Sanierung überhaupt Sinn macht oder ob ein Neubau die bessere Lösung ist.