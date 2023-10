Von Essensresten bis zum Sofa

Illegale Müllentsorgung in Bühl: Wenn leere Hundefutterdosen in den Hecken vor der Schule landen

Was die Leute nicht alles illegal entsorgen. In Bühl waren es schon Hundefutterdosen vor einer Schule. Und nicht alles, was in die Landschaft fliegt, ist harmlos.